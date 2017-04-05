На Сумщине ветка прибила человека

1 июня в Шостке 63-летний мужчина на территории домохозяйства наводил порядок. Он залез на дерево и срезал ветки. Одна из веток упала. В результате мужчина погиб — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 1 июня на территории Сумской области зафиксированы 31 несчастный случай, в которых погибли 18 человек (в прошлом году на эту же дату – 52 с 21 погибшим).