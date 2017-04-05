Панорама / сумы / новости / события / комментарии
02.06 Пятница

На Сумщине ветка прибила человека

Сегодня, 09:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине ветка прибила человека

1 июня в Шостке 63-летний мужчина на территории домохозяйства наводил порядок. Он залез на дерево и срезал ветки. Одна из веток упала. В результате мужчина погиб — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 1 июня на территории Сумской области зафиксированы 31 несчастный случай, в которых погибли 18 человек (в прошлом году на эту же дату – 52 с 21 погибшим).

Напечатать Письмо автору Просмотров 141 Комментариев 0

читайте также
Сопротивление бесполезно: проверено на Сумщине (фото) 2 фото
Сопротивление бесполезно: проверено на Сумщине (фото)
05.04.2017, 07:18 Новость
Панорама Панорама 05.04.2017, 07:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 310 Комментариев 0
Сумчанин хотел вскрыть артерию
Сумчанин хотел вскрыть артерию
03.04.2017, 10:05 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.04.2017, 10:05 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 168 Комментариев 0
Разбушевавшуюся на Сумщине стихию «усмирили» энергетики
Разбушевавшуюся на Сумщине стихию «усмирили» энергетики
30.03.2017, 16:23 Новость
Панорама Панорама 30.03.2017, 16:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 66 Комментариев 0
На Сумщине стена прибила ребенка
На Сумщине стена прибила ребенка
30.03.2017, 11:23 Новость
Панорама Панорама 30.03.2017, 11:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 262 Комментариев 0
Прогресс дошел до Конотопа, но не в Сумы
Прогресс дошел до Конотопа, но не в Сумы
30.03.2017, 10:15 Новость
Панорама Панорама 30.03.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 414 Комментариев 0
На Сумщине таможня не досчиталась 1,5 млн грн. платежей
На Сумщине таможня не досчиталась 1,5 млн грн. платежей
29.03.2017, 16:17 Новость
Панорама Панорама 29.03.2017, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 108 Комментариев 0
На Сумщине сбили велосипедистку
На Сумщине сбили велосипедистку
29.03.2017, 14:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 29.03.2017, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 122 Комментариев 0
Два суицида на Сумщине
Два суицида на Сумщине
28.03.2017, 12:02 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.03.2017, 12:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 283 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Завод за год
24.05.2017, 10:29
admin adminych admin adminych 24.05.2017, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 898 Комментариев 0
«НИКМАС»: престижная работа и карьерная перспектива
23.05.2017, 13:09
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 115 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 596 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете три года президентствования Петра Порошенко?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 35 Комментариев 0
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 98 Комментариев 0
Выравнивание зубов: какие брекеты лучше
15.05.2017, 16:53
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 90 Комментариев 0
Как выбрать автоматический выключатель по току короткого замыкания?
11.05.2017, 18:43
admin adminych admin adminych 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 84 Комментариев 1
Онлайн-кредит в МФО
27.04.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 206 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
На Сумщине многодетной семье подарили дом (фото)
В хозяйственных руках, да ещё и с детьми, этот дом быстро оживет. Понятно, что всё это делается ради пиара депутата ...
Вчера, 19:27
Анна Янчук к материалу
Цены вверх (инфографика)
Да, молочка заметно подорожала - мне даже кажется, что больше чем на треть. А мясо и тем более остальные продукты ...
Вчера, 19:23
Анна Янчук к материалу
Сумчанам, на заметку! Где лечение эффективнее
В Израиле сейчас такие технологии и специалисты, что это не их врачи на стажировку должны ездить, а к ним приезжать ...
Вчера, 19:18
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII