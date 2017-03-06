15 апреля на водоеме в с. Жигайловка Тростянецкого района ловил рыбу, упал в воду и утонул 78-летний местный житель. Тело направлено в морг, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 16 апреля на территории Сумской области зафиксированы 19 несчастных случаев, в которых погибли 10 человек (в прошлом году на эту же дату – 37 с 11 погибшими).
На Сумщине утонул пенсионер
Сегодня, 10:36 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
15 апреля на водоеме в с. Жигайловка Тростянецкого района ловил рыбу, упал в воду и утонул 78-летний местный житель. Тело направлено в морг, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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