На Сумщине утонул пенсионер

15 апреля на водоеме в с. Жигайловка Тростянецкого района ловил рыбу, упал в воду и утонул 78-летний местный житель. Тело направлено в морг, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 16 апреля на территории Сумской области зафиксированы 19 несчастных случаев, в которых погибли 10 человек (в прошлом году на эту же дату – 37 с 11 погибшими).