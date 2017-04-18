На Сумщине трактор наехал на спящих

13 июня в с. Зарудное Роменского района 57-летний водитель трактора Т 150 с прицепом, сдавая назад, совершил наезд на двух спящих в траве мужчин. В результате 32-летний получил перелом костей таза и повреждения внутренних органов, а 43-летний – перелом ребер справа. Пострадавшие госпитализированы в Роменскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.