На Сумщине стрелялись и вешались

14 апреля на территории Сумской области зарегистрированы два суицида. На территории нежилого помещения в Конотопе выстрелом в голову из ружья застрелился 47-летний мужчина. В этот же день в Шостке повесился 57-летний местный житель, который при жизни злоупотреблял спиртным и неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

15 апреля по месту жительства выстрелил себе в грудь из охотничьего ружья 81-летний пенсионер. С огнестрельным ранением и пневмотораксом он был доставлен в Сумскую областную больницу, где и умер в реанимации. С 2016 года мужчина получил инвалидность из-за заболевания опорно-двигательной системы.

16 апреля в Сумах в общежитии на общем балконе повесился 35-летний сумчанин, проживающий неподалеку. В оставленной предсмертной записке он попрощался с любимой, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 16 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 74 человека (в прошлом году на эту же дату – 84).