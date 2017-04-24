На Сумщине стрелялись и вешались

24 июня 77-летний мужчина застрелился во дворе собственного дома в Сумском районе. Труп направлен в морг. Полиция проводит проверку по данному факту. В этот же день в Лебединском районе дома повесился 51-летний мужчина с болезнью Паркенсона.

25 июня в подсобном хозяйстве по месту жительства повесился 74-летний путивлянин, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 25 июня на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 141 человек (в прошлом году на эту же дату – 152).