14 апреля в 18:30 в Шостке 54-летний водитель мопеда Mustang- местный житель не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Opel Kadett под управлением 35-летнего шосткинца. В результате ДТП мопедист с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы госпитализирован в хирургию местной больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине столкнулись мопед и легковушка
Сегодня, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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