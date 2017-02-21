На Сумщине столкнулись мопед и легковушка

14 апреля в 18:30 в Шостке 54-летний водитель мопеда Mustang- местный житель не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Opel Kadett под управлением 35-летнего шосткинца. В результате ДТП мопедист с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы госпитализирован в хирургию местной больницы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.