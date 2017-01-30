На Сумщине столкнулись две легковушки

8 марта в 11:30 на автодороге Сумы-Полтава около с. Кардашевка Ахтырского района 36-летний водитель ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль УАЗ под управлением 24-летнего водителя. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате ДТП травмированы водитель и пассажир ВАЗа. 29-летнему пассажиру с ссадинами лба на месте оказали медпомощь. Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, вывихом левого бедра и ушибленной анной лба госпитализирован в терапевтическое отделение Ахтырской ЦРБ. Водитель УАЗа не пострадал. Машины отправлены на штрафплощадку Ахтырского отделения полиции. Проводится проверка.

По данным полиции, по состоянию на 8 марта с начала года на территории Сумской области произошло 40 ДТП, в которых 9 человек погибли и 64 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 69 ДТП, в которых 10 человек погибли и 89 пострадали).