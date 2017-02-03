14 марта в хирургическое отделение Конотопской ЦРБ с диагнозом термический ожег огнем левой руки госпитализирована 62-летняя жительница райцентра. Как выяснилось, она готовила еду и обожглась от газовой плиты.
Днем ранее в эту больницу с ушибленной раной лба и сотрясением головного мозга доставлен 23-летний местный житель. Оказалось, что он упал по месту жительства по собственной неосторожности.
Во вторник в хирургию Роменской ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и линейным переломом теменной кости доставлен 67-летний мужчина, который получил травмы, упав с велосипеда, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине: стены не всегда помогают
Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
14 марта в хирургическое отделение Конотопской ЦРБ с диагнозом термический ожег огнем левой руки госпитализирована 62-летняя жительница райцентра. Как выяснилось, она готовила еду и обожглась от газовой плиты.
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