На Сумщине: стены не всегда помогают

14 марта в хирургическое отделение Конотопской ЦРБ с диагнозом термический ожег огнем левой руки госпитализирована 62-летняя жительница райцентра. Как выяснилось, она готовила еду и обожглась от газовой плиты.

Днем ранее в эту больницу с ушибленной раной лба и сотрясением головного мозга доставлен 23-летний местный житель. Оказалось, что он упал по месту жительства по собственной неосторожности.

Во вторник в хирургию Роменской ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и линейным переломом теменной кости доставлен 67-летний мужчина, который получил травмы, упав с велосипеда, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.