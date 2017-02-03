Панорама / сумы / новости / события / комментарии
15.03 Среда

На Сумщине: стены не всегда помогают

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине: стены не всегда помогают

14 марта в хирургическое отделение Конотопской ЦРБ с диагнозом термический ожег огнем левой руки госпитализирована 62-летняя жительница райцентра. Как выяснилось, она готовила еду и обожглась от газовой плиты.
Днем ранее в эту больницу с ушибленной раной лба и сотрясением головного мозга доставлен 23-летний местный житель. Оказалось, что он упал по месту жительства по собственной неосторожности.
Во вторник в хирургию Роменской ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и линейным переломом теменной кости доставлен 67-летний мужчина, который получил травмы, упав с велосипеда, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Напечатать Письмо автору Просмотров 72 Комментариев 0

читайте также
Самострел на Сумщине
Самострел на Сумщине
03.02.2017, 10:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 03.02.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 260 Комментариев 0
На Сумщине полиции передали подмененные гаджеты (видео)
На Сумщине полиции передали подмененные гаджеты (видео)
02.02.2017, 18:10 Новость
Панорама Панорама 02.02.2017, 18:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 143 Комментариев 0
На Сумщине булава чуть не убила пенсионера
На Сумщине булава чуть не убила пенсионера
02.02.2017, 16:29 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 02.02.2017, 16:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 230 Комментариев 0
Дело на миллион: обыски на Сумщине (фото) 4 фото
Дело на миллион: обыски на Сумщине (фото)
01.02.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 207 Комментариев 0
ДТП на Сумщине: семья чудом не пострадала (фото) 2 фото
ДТП на Сумщине: семья чудом не пострадала (фото)
30.01.2017, 16:09 Новость
Панорама Панорама 30.01.2017, 16:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 152 Комментариев 0
На Сумщине в полиции некомплект
На Сумщине в полиции некомплект
23.12.2016, 11:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.12.2016, 11:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 408 Комментариев 0
На Сумщине повесился парень
На Сумщине повесился парень
23.12.2016, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.12.2016, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 491 Комментариев 0
На Сумщине из-за ошибок мужчин страдают женщины
На Сумщине из-за ошибок мужчин страдают женщины
22.12.2016, 11:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.12.2016, 11:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 384 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 402 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к тому, что с 20 марта машрутки не будут останавливаться на «остановках по требованию»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Четыре аргумента, почему следует заказать эффективное продвижение сайта на site-ok.ua
Вчера, 11:39
admin admin Вчера, 11:39 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Акустические системы Hi-Fi на любой вкус
Вчера, 10:56
admin admin Вчера, 10:56 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
13.03.2017, 16:36
admin admin 13.03.2017, 16:36 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Что нужно учитывать при выборе светодиодной ленты
10.03.2017, 18:57
admin admin 10.03.2017, 18:57 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Аккумулятор для смартфона: выбираем правильно
10.03.2017, 10:37
admin admin 10.03.2017, 10:37 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Митинг в Сумах (фото)
Ну-ка расскажи нам еще о ваших последних методичках, Порошенко для Раши всё еще друг или снова жидобандеровский фашист?
Сегодня, 14:15
Home к материалу
Выбираем матрасы в интернет-магазине Mebel-Online
Я думаю самое главное наличие, а точнее НЕ наличие в матрасе поролона и др. пен которые садятся за год а ...
Сегодня, 13:32
Home к материалу
Открытие обновленного магазина матрасов «Сладкий сон»
Хорошие матрасы ЕММ только если бы не поролон в составе было бы все ок! Велам конечно ушел на 3 шага ...
Сегодня, 13:29
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII