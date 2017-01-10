На Сумщине снова травмирован пешеход

3 марта в Конотопе на ул. Лесового 65-летний водитель Toyota — местный житель совершил наезд на 45-летнего пешехода. Пострадавший мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован в Конотопскую ЦРБ. Машина отправлена на штрафплощадку. У обоих участников взяты пробы крови на алкоголь. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 3 марта с начала года на территории Сумской области произошло 36 ДТП, в которых 7 человек погибли и 58 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 63 ДТП, в которых 10 человек погибли и 83 пострадали).