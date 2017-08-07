26 сентября в хозпостройке по месту жительства в Конотопе повесился 26-летний парень, при жизни злоупотребляющий спиртным. В этот же день по месту жительства в Шосткинском районе полез в петлю 53-летний местный житель, злоупотребляющий спиртным, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 26 сентября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 220 человек (в прошлом году на эту же дату – 228).
На Сумщине снова два суицида
Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
26 сентября в хозпостройке по месту жительства в Конотопе повесился 26-летний парень, при жизни злоупотребляющий спиртным. В этот же день по месту жительства в Шосткинском районе полез в петлю 53-летний местный житель, злоупотребляющий спиртным, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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