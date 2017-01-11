На Сумщине сбили велосипедиста

1 марта в 15:10 на ул. Пушкина в Ахтырке 30-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2110 совершил наезд на велосипедиста. Машина с места ДТП скрылась. Пострадавший – 40-летний житель района – доставлен в хирургию Ахтырской ЦРБ. Врачи диагностировали у него перелом левой теменной кости, геморрагический ушиб лобных частей. Полиция установила машину и водителя. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 1 марта с начала года на территории Сумской области произошло 35 ДТП, в которых 7 человек погибли и 57 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 63 ДТП, в которых 10 человек погибли и 83 пострадали).