13 июня в Ахтырке 36-летний водитель Рено совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, лица и шеи госпитализирован в Ахтырскую больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 13 июня с начала года на территории Сумской области произошло 139 ДТП, в которых 27 человек погибли и 185 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 228 ДТП, в которых 30 человек погибли и 288 пострадали).
На Сумщине сбили ребенка
Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
13 июня в Ахтырке 36-летний водитель Рено совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, лица и шеи госпитализирован в Ахтырскую больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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