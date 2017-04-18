На Сумщине сбили ребенка

13 июня в Ахтырке 36-летний водитель Рено совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, лица и шеи госпитализирован в Ахтырскую больницу, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 13 июня с начала года на территории Сумской области произошло 139 ДТП, в которых 27 человек погибли и 185 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 228 ДТП, в которых 30 человек погибли и 288 пострадали).