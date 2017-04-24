10 мая в нейрохирургию Сумской областной клинической больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом основания черепа доставлен 65-летний сумчанин. Как выяснилось, травмы он получил во время ремонтных работ в Косовщине, упав с крыши дома по собственной неосторожности, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине с крыши упал мужчина
Сегодня, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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