На Сумщине повесился парень

18 мая в с. Воздвиженское Ямпольского района в хозпостройке по месту жительства повесился 22-летний местный житель.

При жизни он злоупотреблял спиртным. Следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 18 мая на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 104 человека (в прошлом году на эту же дату – 115).