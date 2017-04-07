18 мая в с. Воздвиженское Ямпольского района в хозпостройке по месту жительства повесился 22-летний местный житель.
При жизни он злоупотреблял спиртным. Следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 18 мая на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 104 человека (в прошлом году на эту же дату – 115).
На Сумщине повесился парень
Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
18 мая в с. Воздвиженское Ямпольского района в хозпостройке по месту жительства повесился 22-летний местный житель.
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