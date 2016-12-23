На Сумщине повесился парень

Правы были древние: в эпоху перемен жить сложно. А некоторым – просто невыносимо. 8 февраля в Конотопе в хозяйственной постройке по месту жительства найден повешенным 33-летний местный житель, который при жизни злоупотреблял спиртным. Тело направлено в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 8 февраля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 28 человек (в прошлом году на эту же дату – 28).