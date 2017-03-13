На Сумщине повесился мужчина

10 мая в Конотопе дома повесился 36-летний мужчина. Следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 10 мая на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 99 человек (в прошлом году на эту же дату – 109).