10 мая в Конотопе дома повесился 36-летний мужчина. Следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 10 мая на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 99 человек (в прошлом году на эту же дату – 109).
На Сумщине повесился мужчина
Сегодня, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
10 мая в Конотопе дома повесился 36-летний мужчина. Следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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