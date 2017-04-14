На Сумщине повесился мужчина

4 мая в Глухове в сарае собственного домовладения повесился 43-летний мужчина, при жизни злоупотребляющий спиртным. Следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 4 мая на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 97 человек (в прошлом году на эту же дату – 102).