4 мая в Глухове в сарае собственного домовладения повесился 43-летний мужчина, при жизни злоупотребляющий спиртным. Следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 4 мая на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 97 человек (в прошлом году на эту же дату – 102).
На Сумщине повесился мужчина
Вчера, 09:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
4 мая в Глухове в сарае собственного домовладения повесился 43-летний мужчина, при жизни злоупотребляющий спиртным. Следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для установления причин смерти, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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