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На Сумщине под колеса угодила малышка

Сегодня, 11:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине под колеса угодила малышка

7 августа на ул. Октябрьской в с. Шабалтаево Ахтырского района 70-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 2101 совершил наезд на ребенка. В результате ДТП 3-летняя девочка с перелом бедра и ушибом костей таза госпитализирована в Ахтырскую ЦРБ.

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