На Сумщине под колеса угодила малышка

7 августа на ул. Октябрьской в с. Шабалтаево Ахтырского района 70-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 2101 совершил наезд на ребенка. В результате ДТП 3-летняя девочка с перелом бедра и ушибом костей таза госпитализирована в Ахтырскую ЦРБ.