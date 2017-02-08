15 марта на пр. Мира в Конотопе местный 71-летний пенсионер на мопеде Дельта совершил наезд на 64-летнюю местную жительницу. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом правой надбровной дуги женщину госпитализировали в Конотопскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 15 марта с начала года на территории Сумской области произошло 44 ДТП, в которых 9 человек погибли и 77 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 68 ДТП, в которых 10 человек погибли и 101 пострадал).
На Сумщине пенсионер-мопедист сбил женщину
Сегодня, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
15 марта на пр. Мира в Конотопе местный 71-летний пенсионер на мопеде Дельта совершил наезд на 64-летнюю местную жительницу. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом правой надбровной дуги женщину госпитализировали в Конотопскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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