На Сумщине пенсионер-мопедист сбил женщину

15 марта на пр. Мира в Конотопе местный 71-летний пенсионер на мопеде Дельта совершил наезд на 64-летнюю местную жительницу. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом правой надбровной дуги женщину госпитализировали в Конотопскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 15 марта с начала года на территории Сумской области произошло 44 ДТП, в которых 9 человек погибли и 77 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 68 ДТП, в которых 10 человек погибли и 101 пострадал).