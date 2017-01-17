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На Сумщине недавно вернувшийся из АТО порезал вены

Сегодня, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине недавно вернувшийся из АТО порезал вены

9 марта в хирургическом отделении Конотопской ЦРБ умер 26-летний житель района, который был доставлен в больницу с диагнозом суицид и резаные раны правого и левого предплечья. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, три месяца тому назад он демобилизовался из зоны АТО.
В этот же день в Шостке в собственном гараже повесился 29-летний мужчина, В Сумах – по месту жительства – 70-летний, в Белополье – 35-летний.
Зафиксирована и неудачная попытка: в реанимацию Роменской ЦРБ доставлена 45-летняя жительница района, которая съела две упаковки таблеток, намереваясь покончить жизнь самоубийством.
По данным полиции, по состоянию на 9 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 47 человека (в прошлом году на эту же дату – 44).

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