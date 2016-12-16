На Сумщине мужчины не дорожат жизнью

По состоянию на 15 января с начала года на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 11 человек (в прошлом году на эту же дату – 10). Таковы данные полиции.

13 января около 23:00 на ул. Интернационалистов выявлен труп 33-летнего мужчины, который выпрыгнул из окна квартиры на шестом этаже. Соседи рассказали полицейским, что мужчина развелся с женой. Переживал и запил. Потом подставил к окну табуретку, встал на нее и прыгнул. начал много пить. При осмотре трупа следов насильственной смерти не обнаружено. Тело отправлено на экспертизу.

14 января в с. Клепалы Бурынского района на спинке кровати повесился 58-летний мужчина, который при жизни злоупотреблял спиртным и болел туберкулезом.

15 января на территории собственного домохозяйства в с. Берестово Липово-Долинского района повесился 46-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.