На Сумщине мужчину прибило деревом

18 февраля на территории Роменского района произошел несчастный случай. На территории собственного домохозяйтва во время спиливания дерева смертельно травмирован 65-летний хозяин.

19 февраля в больницу бригадой скорой с закрытой черепно-мозговой травмой, открытой травмой грудной клетки и колото-резаными ранами доставлен 31-летний мужчина. Как выяснили медики, травмы он получил дома, упав на разбитое стекло балконной рамы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 19 февраля на территории Сумской области зафиксированы 11 несчастных случаев, в которых погибли 7 человек (в прошлом году на эту же дату – 13 с 4 погибшими).