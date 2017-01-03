18 февраля на территории Роменского района произошел несчастный случай. На территории собственного домохозяйтва во время спиливания дерева смертельно травмирован 65-летний хозяин.
19 февраля в больницу бригадой скорой с закрытой черепно-мозговой травмой, открытой травмой грудной клетки и колото-резаными ранами доставлен 31-летний мужчина. Как выяснили медики, травмы он получил дома, упав на разбитое стекло балконной рамы, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 19 февраля на территории Сумской области зафиксированы 11 несчастных случаев, в которых погибли 7 человек (в прошлом году на эту же дату – 13 с 4 погибшими).
На Сумщине мужчину прибило деревом
Сегодня, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
18 февраля на территории Роменского района произошел несчастный случай. На территории собственного домохозяйтва во время спиливания дерева смертельно травмирован 65-летний хозяин.
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