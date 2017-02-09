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На Сумщине мужчина угодил под колеса

Сегодня, 11:36 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине мужчина угодил под колеса

20 февраля в 20:30 на участке дороги между Шосткой и с. Богданка 50-летний водитель за рулем Mitsubishi Pajero сбил неизвестного человека, который внезапно выбежал на дорогу. Пострадавший мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей лицевой части черепа госпитализирован в реанимацию Шосткинской ЦРБ. Машина отправлена на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 20 февраля с начала года на территории Сумской области произошло 27 ДТП, в которых 5 человек погибли и 43 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 53 ДТП, в которых 10 человек погибли и 72 пострадали).

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