На Сумщине мужчина угодил под колеса

20 февраля в 20:30 на участке дороги между Шосткой и с. Богданка 50-летний водитель за рулем Mitsubishi Pajero сбил неизвестного человека, который внезапно выбежал на дорогу. Пострадавший мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей лицевой части черепа госпитализирован в реанимацию Шосткинской ЦРБ. Машина отправлена на штрафплощадку, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 20 февраля с начала года на территории Сумской области произошло 27 ДТП, в которых 5 человек погибли и 43 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 53 ДТП, в которых 10 человек погибли и 72 пострадали).