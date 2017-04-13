12 июня в Глуховскую ЦРБ с диагнозом травматическая ампутация первого пальца левой кисти, раны ладони, ампутация второй пястной кости, травматическая ампутация ногтевых фаланг двух пальцев левой руки доставлен 67-летний житель одного из сел района. Полиция выяснила, что в 8 утра на территории собственного домохозяйства он решил изготовить взрывное устройство для диких животных и птиц. Взял металлическую трубку, засыпал в нее порох и стал наносить удары молотком…Тут-то и произошел взрыв. Выясняются все обстоятельства произошедшего, событие зарегистрировано в ЕРДР.
На Сумщине мужчина хотел напугать животных, но пострадал сам
Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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