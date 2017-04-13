На Сумщине мужчина хотел напугать животных, но пострадал сам

12 июня в Глуховскую ЦРБ с диагнозом травматическая ампутация первого пальца левой кисти, раны ладони, ампутация второй пястной кости, травматическая ампутация ногтевых фаланг двух пальцев левой руки доставлен 67-летний житель одного из сел района. Полиция выяснила, что в 8 утра на территории собственного домохозяйства он решил изготовить взрывное устройство для диких животных и птиц. Взял металлическую трубку, засыпал в нее порох и стал наносить удары молотком…Тут-то и произошел взрыв. Выясняются все обстоятельства произошедшего, событие зарегистрировано в ЕРДР.