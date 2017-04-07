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07.06 Среда

На Сумщине мотоциклист не удержался в седле

Сегодня, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине мотоциклист не удержался в седле

5 июня в 16:17 на ул. Горького в Ромнах 28-летний местный житель, управляя мотоциклом Ямаха, не выбрал безопасную скорость движения и упал. В результате падения мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, травматическую эксракцию переднего зуба и ушибподбородка. Пострадавшего госпитализировали в Роменскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 5 июня с начала года на территории Сумской области произошло 125 ДТП, в которых 25 человек погибли и 161 пострадал (в прошлом году за аналогичный период – 216 ДТП, в которых 30 человек погибли и 274 пострадали).

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