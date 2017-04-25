На Сумщине мотоцикл влетел в забор

26 июня по ул. Лесной в с. Доброславовка Ахтырского района 39-летний мотоциклист въехал в забор частного домохозяйства. В результате столкновения травмированы двое – водитель и пассажирка мопеда. Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени, обширной рваной раной головы и верхней губы, множественными переломами лицевого черепа справа доставлен в реанимацию Ахтырской больницы. 29-летняя пассажирка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной рваной раной левой надбровной дуги и затылка, а также множественными синяками – в хирургическое отделение Ахтырской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 28 июня с начала года на территории Сумской области произошло 165 ДТП, в которых 29 человек погибли и 213 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 242 ДТП, в которых 31 человек погибли и 318 пострадали).