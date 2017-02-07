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На Сумщине в лесополосе повесился мужчина

Сегодня, 12:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине в лесополосе повесился мужчина

16 марта в лесополосе около с. Береза Глуховского района повесился 46-летний мужчина. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, труп направлен в морг.
В этот же в Конотопскую ЦРБ с диагнозом медикаментозное отравление госпитализирован 20-летний житель Конотопа. Правоохранители не исключают версию попытки суицида, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 16 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 49 человек (в прошлом году на эту же дату – 51).

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