На Сумщине в лесополосе и на лугу обнаружены трупы

25 марта на дереве в лесополосе около с. Сад повесился 30-летний сумчанин. По данным полиции, с 24 марта он разыскивался как без вести пропавший.

В этот же день на лугу между селами Пустовойтовка и Герасимовка в Роменском районе обнаружен труп 48-летнего мужчины. При осмотре следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для определения причин смерти. Примечательно, что этого мужчину разыскивали с 23 марта, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 26 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 56 человек (в прошлом году на эту же дату – 62).