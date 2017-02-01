25 марта на дереве в лесополосе около с. Сад повесился 30-летний сумчанин. По данным полиции, с 24 марта он разыскивался как без вести пропавший.
В этот же день на лугу между селами Пустовойтовка и Герасимовка в Роменском районе обнаружен труп 48-летнего мужчины. При осмотре следов насильственной смерти не выявлено. Труп направлен в морг для определения причин смерти. Примечательно, что этого мужчину разыскивали с 23 марта, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 26 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 56 человек (в прошлом году на эту же дату – 62).
На Сумщине в лесополосе и на лугу обнаружены трупы
Сегодня, 13:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
25 марта на дереве в лесополосе около с. Сад повесился 30-летний сумчанин. По данным полиции, с 24 марта он разыскивался как без вести пропавший.
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