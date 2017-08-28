На Сумщине легковушка врезалась в трактор

22 октября в 19:38 ок. с. Лесное Краснопольского района 57-летний житель Сумского района на Форде столкнулся с трактором МТЗ под управлением 36-летнего жителя Краснопольского района. В результате водитель Форда с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ушибами головы, закрытой травмой грудной клетки госпитализирован в Краснопольскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.