22 октября в 19:38 ок. с. Лесное Краснопольского района 57-летний житель Сумского района на Форде столкнулся с трактором МТЗ под управлением 36-летнего жителя Краснопольского района. В результате водитель Форда с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ушибами головы, закрытой травмой грудной клетки госпитализирован в Краснопольскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине легковушка врезалась в трактор
Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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