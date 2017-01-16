На Сумщине легковушка съехала в кювет

6 марта в Роменском районе 34-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2121 не справился с управлением, выехал в правый кювет и врезался в дерево. В результате столкновения пострадала 31-летняя пассажирка. Водитель доставил ее в Роменскую больницу в бессознательном состоянии. Женщина находится в реанимации: врачи диагностировали у нее кому неясного генеза и предположительно закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины тела, шеи и головы. Так как водитель оставил место ДТП ему предстоят объяснения с полицией. Начато уголовное производство. Выясняются все обстоятельства ДТП, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 6 марта с начала года на территории Сумской области произошло 39 ДТП, в которых 8 человек погибли и 64 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 67 ДТП, в которых 10 человек погибли и 87 пострадали).