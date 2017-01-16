Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.03 Вторник

На Сумщине легковушка съехала в кювет

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине легковушка съехала в кювет

6 марта в Роменском районе 34-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2121 не справился с управлением, выехал в правый кювет и врезался в дерево. В результате столкновения пострадала 31-летняя пассажирка. Водитель доставил ее в Роменскую больницу в бессознательном состоянии. Женщина находится в реанимации: врачи диагностировали у нее кому неясного генеза и предположительно закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины тела, шеи и головы. Так как водитель оставил место ДТП ему предстоят объяснения с полицией. Начато уголовное производство. Выясняются все обстоятельства ДТП, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 6 марта с начала года на территории Сумской области произошло 39 ДТП, в которых 8 человек погибли и 64 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 67 ДТП, в которых 10 человек погибли и 87 пострадали).

Напечатать Письмо автору Просмотров 56 Комментариев 0

читайте также
Смертельный наезд на Сумщине
Смертельный наезд на Сумщине
16.01.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.01.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 298 Комментариев 0
Суицид на Сумщине
Суицид на Сумщине
13.01.2017, 11:08 Новость
Панорама Панорама 13.01.2017, 11:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 282 Комментариев 0
Под Сумами пенсионерка попала под «соседские» колеса 2 фото
Под Сумами пенсионерка попала под «соседские» колеса
12.01.2017, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.01.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 230 Комментариев 0
В Сумах парень полез в петлю
В Сумах парень полез в петлю
12.01.2017, 08:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 12.01.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 484 Комментариев 0
Друзей друга ФСБ задержали на Сумщине
Друзей друга ФСБ задержали на Сумщине
11.01.2017, 16:18 Новость
Панорама Панорама 11.01.2017, 16:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 165 Комментариев 0
ДТП на Сумщине: травмирован 8-летний ребенок
ДТП на Сумщине: травмирован 8-летний ребенок
11.01.2017, 09:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 11.01.2017, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 287 Комментариев 0
Когда взятки – не гладки
Когда взятки – не гладки
11.01.2017, 07:24 Новость
Панорама Панорама 11.01.2017, 07:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 174 Комментариев 0
Двое погибли и 5 пострадали в ДТП на Сумщине
Двое погибли и 5 пострадали в ДТП на Сумщине
10.01.2017, 14:27 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.01.2017, 14:27 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 650 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Сильные женщины машиностроения
Вчера, 17:16
admin admin Вчера, 17:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
«Делай людям добро и бросай его в воду»
Вчера, 16:24
admin admin Вчера, 16:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 382 Комментариев 0
Опросы

Считаете ли Вы нужным придерживаться Великого поста?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
За кожаной мужской курткой отправляемся на Roksan.ua
Вчера, 14:17
admin admin Вчера, 14:17 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Музыкальные центры: рай для меломанов
23.02.2017, 18:15
admin admin 23.02.2017, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Как сделать LED-освещение для растений
23.02.2017, 17:50
admin admin 23.02.2017, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
На что нужно обратить внимание при выборе отеля
23.02.2017, 17:03
admin admin 23.02.2017, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
Покупаем подлинник Valena Legrand в магазине elektrika.ua
20.02.2017, 17:59
admin admin 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Редут на Сумщине: что было (фото)
"ЛНР" и коммунизм: почему за электричество для сепаратистов платят украинцы http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2017/02/28/622105/ А почему бы Ричкалю и его соратникам самим не платить из ...
Вчера, 18:53
chupaka к материалу
Редут на Сумщине: что было (фото)
«Мы хорошо понимаем, что подобные акции работают не в интересах Украины, а против нее» Получается Анатолий Ричкаль говорит, что ...
Вчера, 14:07
ukrop к материалу
Коммуналка в разных странах: сколько платят (инфографика)
Елисей, по вопросу выборов в Украине я уже тебе говорил. Их в Украине быть не может. Предыдущего президента поставили русские, ...
Вчера, 09:45
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII