11 сентября в 9:46 на перекрестке Соборной и Вознесенской в Ромнах 59-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 21093 не предоставил преимущества в движении мопеду Viper под управлением 26-летнего роменчанина. Мопедист упал и получил травмы. С закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правой голени, ушибом ключицы и грудной клетки он госпитализирован в хирургию Роменской ЦР. Мопед доставлен на штрафплощадку. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине легковушка «не пропустила» мопед
Сегодня, 16:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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