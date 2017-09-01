На Сумщине корова убила хозяйку

29 октября в Лебедине произошел несчастный случай. Женщина доила корову, а та упала и смертельно травмировала 66-летнюю хозяйку. В рамках начатого уголовного производства устанавливаются причины и обстоятельства смерти, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 29 октября на территории Сумской области зафиксированы 77 несчастных случаев, в котором погибли 54 человека (в прошлом году на эту же дату – 147 с 92 погибшими).