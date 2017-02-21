На Сумщине из-за сдвига грунта погиб копатель

19 апреля на территории нежилого хозяйства в одном из сел Тростянецкого района во время раскопки погреба для изъятия металлических предметов произошел несчастный случай. Из-за сдвига грунта погиб 43-летний житель Тростянца. Тело направлено в морг, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 19 апреля на территории Сумской области зафиксированы 20 несчастных случаев, в которых погибли 10 человек (в прошлом году на эту же дату – 38 с 12 погибшими).