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На Сумщине искали человека, а нашли труп

Сегодня, 16:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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На Сумщине искали человека, а нашли труп

29 декабря в Шалыгино Глуховского района найден труп 45-летнего мужчины, которого за сутки до этого объявили без вести пропавшим, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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