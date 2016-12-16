29 декабря в Шалыгино Глуховского района найден труп 45-летнего мужчины, которого за сутки до этого объявили без вести пропавшим, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине искали человека, а нашли труп
Сегодня, 16:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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