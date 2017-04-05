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На Сумщине горело авто

Сегодня, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине горело авто

4 июня около 5:30 в нейтральной зоне пункта пропуска Бачевск вспыхнул автомобиль Ford Escort. Потерпевших нет. Предварительная причина возгорания — неисправность электросистемы автомобиля, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУ НП в Сумской области.

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