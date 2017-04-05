4 июня около 5:30 в нейтральной зоне пункта пропуска Бачевск вспыхнул автомобиль Ford Escort. Потерпевших нет. Предварительная причина возгорания — неисправность электросистемы автомобиля, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУ НП в Сумской области.
На Сумщине горело авто
Сегодня, 07:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Напечатать Письмо автору Просмотров 147 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
05.04.2017, 10:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 05.04.2017, 10:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 248 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 07:18 Новость
Панорама Подписаться 05.04.2017, 07:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 314 Комментариев 0 Поддержали 0
31.03.2017, 07:24 Новость
Ирина Власова Подписаться 31.03.2017, 07:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 139 Комментариев 0 Поддержали 0
30.03.2017, 16:23 Новость
Панорама Подписаться 30.03.2017, 16:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 74 Комментариев 0 Поддержали 0
30.03.2017, 11:23 Новость
Панорама Подписаться 30.03.2017, 11:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 267 Комментариев 0 Поддержали 0
30.03.2017, 10:15 Новость
Панорама Подписаться 30.03.2017, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 415 Комментариев 0 Поддержали 1
29.03.2017, 16:17 Новость
Панорама Подписаться 29.03.2017, 16:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 108 Комментариев 0 Поддержали 0
29.03.2017, 14:11 Новость
Ирина Власова Подписаться 29.03.2017, 14:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 122 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
24.05.2017, 10:29
admin adminych Подписаться 24.05.2017, 10:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 945 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 13:09
admin adminych Подписаться 23.05.2017, 13:09 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 150 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 12:07
admin adminych Подписаться 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 645 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
26.05.2017, 18:50
admin adminych Подписаться 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 17:51
admin adminych Подписаться 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 104 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 16:53
admin adminych Подписаться 15.05.2017, 16:53 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 107 Комментариев 0 Поддержали 0
11.05.2017, 18:43
admin adminych Подписаться 11.05.2017, 18:43 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 86 Комментариев 1 Поддержали 0
27.04.2017, 16:40
admin adminych Подписаться 27.04.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 225 Комментариев 1 Поддержали 0
последние комментарии
Сегодня, 03:56
Ну не умеет Украина пользоваться кредитами. Просто не умеет. Элементарная коррупция сжирает практически всё. Мы с вами работаем на экономику ...Вчера, 00:34