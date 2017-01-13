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На Сумщине фура съехала в кювет: есть жертвы (фото)

Сегодня, 18:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова

Фура, следовавшая из Сум на мясокомбинат в Козятин, «потеряла» по дороге 7 коров.
Сегодня около 4 утра в полицию поступило сообщение о том, что, не доезжая 1 км до с. Правдюки Роменского района, в кювет вылетела фура, перевозившая крупный рогатый скот. «Фура съехала в правый кювет и перевернулась на правый бок. В машине находились 37 коров, 7 из которых погибли», — сообщила инспектор сектора мониторинга Роменского отдела полиции ГУНП в Сумской области Наталья ПОТАПЕНКО.
По ее словам, на место прибыли спасатели и полицейские. И около 17:00 они еще находились там: занимались документированием и перемещением животных в другой транспорт.
За рулем фуры был 28-летний житель Винницкой области. Как он объяснил полиции, планировал доехать в Ромны и там отдохнуть, но заснул по дороге.
Водитель не пострадал и вопрос об открытии уголовного производства не стоит.
фото СТС

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