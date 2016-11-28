На Сумщине в ДТП травмирован ребенок

17 января в 13:40 в районе мясокомбината в Ромнах 25-летний местный житель за рулем автомобиля Volkswagen Passat допустил наезд на 9-летнего ребенка. В результате ДТП девочка, получившая переломы правой голени и плечевой кости, госпитализирована в Роменскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 17 января с начала года на территории Сумской области произошло 10 ДТП, в которых 5 человек погибли и 11 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 15 ДТП, в которых 2 человека погибли и 8 пострадали).