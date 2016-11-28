Панорама / сумы / новости / события / комментарии
18.01 Среда

На Сумщине в ДТП травмирован ребенок

Сегодня, 09:36 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине в ДТП травмирован ребенок

17 января в 13:40 в районе мясокомбината в Ромнах 25-летний местный житель за рулем автомобиля Volkswagen Passat допустил наезд на 9-летнего ребенка. В результате ДТП девочка, получившая переломы правой голени и плечевой кости, госпитализирована в Роменскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 17 января с начала года на территории Сумской области произошло 10 ДТП, в которых 5 человек погибли и 11 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 15 ДТП, в которых 2 человека погибли и 8 пострадали).

Напечатать Письмо автору Просмотров 81 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине в саду повесился мужчина
На Сумщине в саду повесился мужчина
28.11.2016, 11:06 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.11.2016, 11:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 289 Комментариев 0
Отделались испугом: происшествие на Сумщине (фото) 3 фото
Отделались испугом: происшествие на Сумщине (фото)
28.11.2016, 10:25 Новость
Панорама Панорама 28.11.2016, 10:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 365 Комментариев 0
Не заметил: на Сумщине столкнулись товарняк и легковушка
Не заметил: на Сумщине столкнулись товарняк и легковушка
25.11.2016, 16:06 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.11.2016, 16:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 165 Комментариев 0
На Сумщине: хотел посмотреть город, но попал в больницу
На Сумщине: хотел посмотреть город, но попал в больницу
25.11.2016, 08:08 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.11.2016, 08:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 280 Комментариев 0
На Сумщине из незаконного оборота изъят спирт на 0,5 млн грн.
На Сумщине из незаконного оборота изъят спирт на 0,5 млн грн.
23.11.2016, 20:14 Новость
Панорама Панорама 23.11.2016, 20:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 104 Комментариев 0
Жизнь на Сумщине: сил нет
Жизнь на Сумщине: сил нет
23.11.2016, 10:18 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.11.2016, 10:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 341 Комментариев 0
На Сумщине снова горела иномарка
На Сумщине снова горела иномарка
22.11.2016, 10:30 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.11.2016, 10:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 291 Комментариев 0
На Сумщине стреляли на границе
На Сумщине стреляли на границе
21.11.2016, 16:02 Новость
Панорама Панорама 21.11.2016, 16:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 244 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 210 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 238 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Справа «ліквідація». Почали з хворих
Ну так да, однозначно возле больницы есть хорошая парковая зона - самое лучшее место для нового особнячка власть имущих.
16.01.2017, 12:24
Анна Янчук к материалу
Удобный и доступный шопинг в интернет-магазинах
Я уже давно большую часть покупок делаю в интернет-магазинах. Конечно, есть такие товары, которые лучше покупать оффлайн - еда, парфюмерия, ...
16.01.2017, 12:19
ukrop к материалу
На Сумщине активно закрывают бизнес
Президент Петро Порошенко став найбагатшим чиновником України. Як повідомляє "Forbes Україна", сім'я президента має в розпорядженні 940 млн доларів. При ...
15.01.2017, 20:05
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII