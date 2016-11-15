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На Сумщине ДТП с трактором

Сегодня, 09:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине ДТП с трактором

30 декабря в Лебединском районе 61-летний водитель ВАЗ 21114 допустил столкновение с трактором МТЗ 1221 под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП травмированы водитель и две пассажирки легковушки. Водитель получил ушиб сустава, 57-летняя женщина — ушиб грудного отдела позвоночника, 66-летняя женщина также травмировала сустав. Все пострадавшие доставлены в Лебединскую больницу для оказания медпомощи, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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