30 декабря в Лебединском районе 61-летний водитель ВАЗ 21114 допустил столкновение с трактором МТЗ 1221 под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП травмированы водитель и две пассажирки легковушки. Водитель получил ушиб сустава, 57-летняя женщина — ушиб грудного отдела позвоночника, 66-летняя женщина также травмировала сустав. Все пострадавшие доставлены в Лебединскую больницу для оказания медпомощи, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
На Сумщине ДТП с трактором
Сегодня, 09:22 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
15.11.2016, 11:14 Новость
Ирина Власова Подписаться 15.11.2016, 11:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 425 Комментариев 0 Поддержали 0
14.11.2016, 09:10 Новость
Ирина Власова Подписаться 14.11.2016, 09:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 244 Комментариев 0 Поддержали 0
11.11.2016, 12:02 Новость
Ирина Власова Подписаться 11.11.2016, 12:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 275 Комментариев 0 Поддержали 0
10.11.2016, 14:03 Новость
Панорама Подписаться 10.11.2016, 14:03 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 172 Комментариев 0 Поддержали 0
09.11.2016, 11:01 Новость
Ирина Власова Подписаться 09.11.2016, 11:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 476 Комментариев 0 Поддержали 0
08.11.2016, 17:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.11.2016, 17:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 305 Комментариев 0 Поддержали 0
08.11.2016, 14:14 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.11.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 327 Комментариев 0 Поддержали 0
08.11.2016, 09:25 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.11.2016, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 423 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
21.12.2016, 17:24
admin Подписаться 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 70 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 166 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
29.12.2016, 16:05
admin Подписаться 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0 Поддержали 0
28.12.2016, 17:45
admin Подписаться 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0 Поддержали 0
27.12.2016, 21:32
admin Подписаться 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0 Поддержали 0
27.12.2016, 20:24
admin Подписаться 27.12.2016, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
22.12.2016, 13:04
admin Подписаться 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Любому мужчине для своей половинки необходимо уметь делать оригинальный красивый подарок. И для таких целей на любой праздник очень хорошо ...Вчера, 20:31
Одним из лидеров по контейнерным перевозкам является Лоджистик Технолоджис - http://www.logistictechnologies.net/uslugi/kontejnernye-perevozki/ Морские контейнерные перевозки - низкая себестоимость и 100% гарантия сохранности ...Вчера, 14:16