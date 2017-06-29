На Сумщине в ДТП пострадал ребенок

12 сентября на ул. Фабричной в Шостке 47-летний водитель Mercedes Sprinter совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка. Врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрсение головного мозга, ссадины лица и носа. Проводится проверка, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 12 сентября с начала года на территории Сумской области произошло 255 ДТП, в которых 48 человек погибли и 324 пострадали (в прошлом году за аналогичный период – 332 ДТП, в которых 47 человек погибли и 409 пострадали).