Помните, как классик утверждал, что ружье, которое висит на стене, обязательно должно выстрелить. Нечто подобное произошло и с 88-летним жителем Сумского района, которого 1 февраля доставили в больницу с ушибами и кровоподтеками лица и головы. Как выяснили медики, 28 января ему со шкафа на голову упала декоративная булава.
Вот как бывает!
На Сумщине булава чуть не убила пенсионера
Сегодня, 09:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Помните, как классик утверждал, что ружье, которое висит на стене, обязательно должно выстрелить. Нечто подобное произошло и с 88-летним жителем Сумского района, которого 1 февраля доставили в больницу с ушибами и кровоподтеками лица и головы. Как выяснили медики, 28 января ему со шкафа на голову упала декоративная булава.
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
10.01.2017, 07:30 Новость
Ирина Власова Подписаться 10.01.2017, 07:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 325 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 12:10 Новость
Ирина Власова Подписаться 05.01.2017, 12:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 135 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 10:11 Новость
Ирина Власова Подписаться 05.01.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 355 Комментариев 0 Поддержали 0
04.01.2017, 09:09 Новость
Ирина Власова Подписаться 04.01.2017, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 572 Комментариев 0 Поддержали 0
14.12.2016, 12:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 14.12.2016, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 154 Комментариев 0 Поддержали 0
17.11.2016, 08:18 Новость
Ирина Власова Подписаться 17.11.2016, 08:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 400 Комментариев 0 Поддержали 0
16.11.2016, 16:02 Новость
Панорама Подписаться 16.11.2016, 16:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 125 Комментариев 0 Поддержали 0
10.10.2016, 11:15 Новость
Ирина Власова Подписаться 10.10.2016, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 288 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
27.01.2017, 10:38
admin Подписаться 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0 Поддержали 0
25.01.2017, 17:36
admin Подписаться 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0 Поддержали 0
05.01.2017, 17:55
admin Подписаться 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 344 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 302 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
31.01.2017, 10:24
admin Подписаться 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 17:59
admin Подписаться 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 16:24
admin Подписаться 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
27.01.2017, 13:56
admin Подписаться 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
24.01.2017, 11:45
admin Подписаться 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
В Європі немає стипендій та безкоштовних гуртожитків. Те, чим ви користуєтеся не що інше як пережитки совка. Його треба викорінювати ...31.01.2017, 19:40
Я не є користувачем Фейсбуку, але дуже часто чую подібні скарги. Я не знаю що ви там писали, але там ...31.01.2017, 11:18