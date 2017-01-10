Панорама / сумы / новости / события / комментарии
02.02 Четверг

На Сумщине булава чуть не убила пенсионера

Сегодня, 09:29 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
На Сумщине булава чуть не убила пенсионера

Помните, как классик утверждал, что ружье, которое висит на стене, обязательно должно выстрелить. Нечто подобное произошло и с 88-летним жителем Сумского района, которого 1 февраля доставили в больницу с ушибами и кровоподтеками лица и головы. Как выяснили медики, 28 января ему со шкафа на голову упала декоративная булава.
Вот как бывает!

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине погиб железнодорожник
На Сумщине погиб железнодорожник
10.01.2017, 07:30 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.01.2017, 07:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 325 Комментариев 0
За год на Сумщине произошло почти 300 суицидов
За год на Сумщине произошло почти 300 суицидов
05.01.2017, 12:10 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 05.01.2017, 12:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 135 Комментариев 0
На Сумщине ДТП с маршруткой
На Сумщине ДТП с маршруткой
05.01.2017, 10:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 05.01.2017, 10:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 355 Комментариев 0
На Сумщине скончались две жертвы ДТП
На Сумщине скончались две жертвы ДТП
04.01.2017, 09:09 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 04.01.2017, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 572 Комментариев 0
На Сумщине сбили пешехода
На Сумщине сбили пешехода
14.12.2016, 12:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.12.2016, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 154 Комментариев 0
На Сумщине в квартире нашли труп
На Сумщине в квартире нашли труп
17.11.2016, 08:18 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.11.2016, 08:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 400 Комментариев 0
На Сумщине СБУ прекратила незаконную переправку товаров на временно оккупированные территории
На Сумщине СБУ прекратила незаконную переправку товаров на временно оккупированные территории
16.11.2016, 16:02 Новость
Панорама Панорама 16.11.2016, 16:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 125 Комментариев 0
На Сумщине за день три ДТП
На Сумщине за день три ДТП
10.10.2016, 11:15 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.10.2016, 11:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 288 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Ваша личная радость без провода
27.01.2017, 10:38
admin admin 27.01.2017, 10:38 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Инжиниринговые решения нового поколения
25.01.2017, 17:36
admin admin 25.01.2017, 17:36 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 344 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 302 Комментариев 0
Опросы

Каким образом, по вашему мнению, изменилась ситуация в Украине после Революции достоинства?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
В 2017 году Porsche обновит модели Cayenne и Panamera Sport Turismo
31.01.2017, 10:24
admin admin 31.01.2017, 10:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Работа с покупателем нестандартными методами
27.01.2017, 17:59
admin admin 27.01.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Как отличить интернет-телевидение от IPTV
27.01.2017, 16:24
admin admin 27.01.2017, 16:24 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Пять привычек, которые влияют на психику
27.01.2017, 13:56
admin admin 27.01.2017, 13:56 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Выбираем чехол для телефона Huawei Nova
24.01.2017, 11:45
admin admin 24.01.2017, 11:45 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 51 Комментариев 0
последние комментарии
Петро Васильович к материалу
Сумские студенты жалуются на повышение цен в университетских общежитиях
В Європі немає стипендій та безкоштовних гуртожитків. Те, чим ви користуєтеся не що інше як пережитки совка. Його треба викорінювати ...
31.01.2017, 19:40
Петро Васильович к материалу
А пачєму абарігєни сьєлі Кука
Я не є користувачем Фейсбуку, але дуже часто чую подібні скарги. Я не знаю що ви там писали, але там ...
31.01.2017, 11:18
Анна Янчук к материалу
Україна надзвичайна: 30 неймовірних фактів про Україну, які ніхто не знав
Бідна людина. Змушує читати себе весь цей "брєд" як він каже, а потім ще й сперечатися в коментаріях.
31.01.2017, 10:58
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII