На Сумщине булава чуть не убила пенсионера

Помните, как классик утверждал, что ружье, которое висит на стене, обязательно должно выстрелить. Нечто подобное произошло и с 88-летним жителем Сумского района, которого 1 февраля доставили в больницу с ушибами и кровоподтеками лица и головы. Как выяснили медики, 28 января ему со шкафа на голову упала декоративная булава.

Вот как бывает!