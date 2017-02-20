На Привокзальной площади в Сумах ремонтируют колею

Действующую железнодорожную ветку одного из крупнейших сумских заводов «Насосэнергомаш» взялись активно ремонтировать. Уже который день рядом с памятником партизанам напротив железнодорожного вокзала стоит локомотив. Во вторник 18 апреля работники предприятия демонтировали часть ржавых рельс и сняли поврежденное асфальтное покрытие. Работы пока ведутся только на пешеходной части и проезду автомобилей, автобусов или троллейбусов не мешают. Для удобства движения пешеходов по стороне «Укрпочты» обустроили с виду шаткий, но вполне удобный мостик из деревянного полотна.