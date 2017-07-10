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Министр юстиции в Сумах открыл правовой колл-центр

Сегодня, 14:01 Категория: Новость Рубрики: Закон, Политика, Экономика Регион: Сумы
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Министр юстиции в Сумах открыл правовой колл-центр

В понедельник, 17 июля, состоялось открытие контактного Регионального центра бесплатной вторичной юридической помощи при участии Министра юстиции Украины Павла ПЕТРЕНКО.

Руководит этим центром в Сумах Алексей БОНЮК. Работа контактного центра заключается в предоставлении жителям Сумской области бесплатной юридической помощи лицам, которые обращаются для получения консультаций по юридическим вопросам, на единый телефонный номер 0-800-213-103.
«В наши центры и бюро правовой помощи уже обратилось около 600 тысяч украинцев. Почти 80 тысяч получили адвоката для представления интересов в суде, другие-консультации и помощь наших юристов»- отметил Павел Петренко. Также, в рамках визита, он проведет совещание, с руководством области, и сельскими головами, темой которого будет работа так называемого «сельского нотариата».

Марина Пильтяй

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