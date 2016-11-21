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Лозунг из трех П: митинг против системы в Сумах (фото)

21.11.2016, 14:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Наталия Гончарук Наталия Гончарук

На ул. Соборной у памятника Шевченко простой работяга Александр Журавка один вышел на протест с содержательным плакатом, в котором изложил все свои мысли по поводу ситуации в стране, свое несогласие с условиями и уровнем жизни рядовых украинцев.
Все, что «наболело», он тщательно записал и выставил на всеобщее обозрение. Дощечка, с десяток листов А3 формата, на них мысли, лозунги и даже карикатуры. Понедельник 21 ноября стал первым днем публичного негодования простого слесаря. На свой молчаливый митинг он выделил час своего обеда — с 12 до 13. Александр Журавка не ждет, что все бросятся к нему в тот же миг, но на одном из листов он оставил свои контакты, и написал: «Буду завтра с 12:00 до 13:00». Прохожие неохотно откликаются на протест рядового жителя против системы. Зачастую, проходят мимо, бросая мимолетный взгляд в го сторону. Они воспринимают его как одного из «просящих помощи на …». Митингующий же действительно просит помощи, но не денежной: «Набридло жити у державі, де багатії багатіють, а ми дожились до ручки. Вони нам нічого доброго не зроблять. Міняти ту систему треба! Мій лозунг із трех П. І це не “Порошенко поганий президент”, а Порядність, Патріотизм і Професіоналізм”.

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Комментировать (2)

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  • ukrop
    ukrop | 21.11.2016, 18:04

    Молодец! Не трус. Это уже гражданская позиция. Завтра присоединяюсь.

  • пенсионер
    пенсионер | Сегодня, 21:30

    поддерживаю и призываю всех здравомыслящих людей приссоединиться. Кроме нас самих нам ни кто не поможет,

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