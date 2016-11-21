Лозунг из трех П: митинг против системы в Сумах (фото)

На ул. Соборной у памятника Шевченко простой работяга Александр Журавка один вышел на протест с содержательным плакатом, в котором изложил все свои мысли по поводу ситуации в стране, свое несогласие с условиями и уровнем жизни рядовых украинцев.

Все, что «наболело», он тщательно записал и выставил на всеобщее обозрение. Дощечка, с десяток листов А3 формата, на них мысли, лозунги и даже карикатуры. Понедельник 21 ноября стал первым днем публичного негодования простого слесаря. На свой молчаливый митинг он выделил час своего обеда — с 12 до 13. Александр Журавка не ждет, что все бросятся к нему в тот же миг, но на одном из листов он оставил свои контакты, и написал: «Буду завтра с 12:00 до 13:00». Прохожие неохотно откликаются на протест рядового жителя против системы. Зачастую, проходят мимо, бросая мимолетный взгляд в го сторону. Они воспринимают его как одного из «просящих помощи на …». Митингующий же действительно просит помощи, но не денежной: «Набридло жити у державі, де багатії багатіють, а ми дожились до ручки. Вони нам нічого доброго не зроблять. Міняти ту систему треба! Мій лозунг із трех П. І це не “Порошенко поганий президент”, а Порядність, Патріотизм і Професіоналізм”.