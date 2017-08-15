Легковушка и мотоцикл не разминулись в Шостке

3 октября в Шостке 66-летний водитель автомобиля ВАЗ 21063 допустил столкновение с мотоциклом. В результате 39-летний местный житель, управлявший мотоциклом, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Четвертой горбольницы Шостки. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.