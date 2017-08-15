5 октября в 12:05 на ул. Скоропадского в Конотопе 58-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 21043 не предоставил преимущества в движении мотоциклу Leader под управлением 17-летнего водителя. В результате столкновения парень с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, ушибом правого бедра и голеностопа госпитализирован в хирургию конотопской ЦРБ. Решается вопрос об открытии уголовного производства, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
В Конотопе травмирован 17-летний мотоциклист
Сегодня, 16:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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