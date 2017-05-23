Кадры Сумщины: руководство таможни обновили (видео)

К исполнению обязанностей начальника Сумской таможни приступил 38-летний Александр Щуцкий, который до этого 9 месяцев руководил таможенным постом «Луцк» на Волыни. Новый глава Сумской таможни был помощником на общественных началах нардепа 7-го созыва от партии «Батькивщина» Михаила Апостола. Сейчас на сайте Верховной рады он числится помощником на общественных началах нардепа от «Народного фронта» Игоря Бриченка,- говорится в сюжете UA Суми.

По данным Единого государственного реестра деклараций семья нового руководителя таможни состоит из сына Михаила и жены Светланы Безкоровайный. За прошлый год она заработала более полумиллиона гривен (553 363 грн.). Доход самого господина Щуцкого составил 14 000 гривен в год (14 200 грн.). В пользовании семьи Александра Щуцкого в прошлом находились гидро- цикл марки seadoo 260 и четыре автомобиля: audi tt 1999 года, bentley gt 2006 года, bmw x5 2007 года и mercedes gl350 2013 года. По недвижимости таможенник задекларировал на жену недострой площадью 400 квадратов в Вышгородском районе Киевской области, там же два земельных участка, площадью почти 23 сотки (2296 м кв.), И квартиру в Киеве площадью 21,4 кв на себя.

По словам и.о. начальника Сумской таможни Александра Щуцкого, его назначили в Сумы, чтобы он увеличил поступления в бюджет по таможенным платежам.

