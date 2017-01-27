Кадры Сумщины: исключили за неправильное голосование

Депутат Сумского облсовета Виктор ДУБИНКО исключен из фракции «Батьківщина». Решение принято членами фракции на совместном заседании фракции и бюро облпарторганизации 17 января. Как проинформировал присутствующих председатель фракции «Батьківщини» в облсовете Владимир ПОЦЕЛУЕВ, основанием для такого решения является невыполнение требований, основанных на программных и организационных принципах фракции, и решений, принятых фракцией, в том числе о солидарном голосовании за отдельные проекты решений. Решение об исключении из состава фракции депутата Виктора Дубинка принято единогласно, за нарушение пункта 4.3 раздела 4 Положения о фракции.

Сейчас фракция «Батьківщина» в Сумском областном совете состоит из 13 депутатов и является второй по численности, — сообщает пресс-служба областной организации партии.