И умерли в один день: ЧП на Сумщине

Утром 2 ноября в Ахтырке 48-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что пришел в дом к теще с тестем и обнаружил их мертвыми. На место выехала следственно-оперативна служба. Тела были без признаков насильственной смерти. В доме 67-летних супругов окна и двери были целыми (зять открыл дверь своим ключом). Но чувствовался запах угарного газа. Вызванные спасатели установили предварительную причину – забитая вентиляционная шахта над автоматическим газовым котлом. Для проверки из 20 квартир эвакуировали 70 жителей. Газоснабжение в доме не отключали.

Трупы направлены в морг. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 2 ноября на территории Сумской области зафиксированы 78 несчастных случаев, в котором погибли 57 человек (в прошлом году на эту же дату – 147 с 92 погибшими).