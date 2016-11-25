Пока большинство украинцев озадачено поиском подарков и продуктов для празднования нового года, некоторые решают, что им это ни к чему. Как и сама жизнь. 28 декабря на территории Сумской области зарегистрировано три суицида, в том числе два в Конотопском районе. Здесь дома повесилась 42-летняя женщина, при жизни злоупотребляющая спиртным. Не захотел больше жить и 79-летний мужчина, повесившийся в сарае. В Ахтырке в хозпостройке (не своей, но на той же улице) повесился 49-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 28 декабря на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 293 человека (в прошлом году на эту же дату – 325).
Хроника гнусных времен: суициды на Сумщине
Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Пока большинство украинцев озадачено поиском подарков и продуктов для празднования нового года, некоторые решают, что им это ни к чему. Как и сама жизнь. 28 декабря на территории Сумской области зарегистрировано три суицида, в том числе два в Конотопском районе. Здесь дома повесилась 42-летняя женщина, при жизни злоупотребляющая спиртным. Не захотел больше жить и 79-летний мужчина, повесившийся в сарае. В Ахтырке в хозпостройке (не своей, но на той же улице) повесился 49-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
25.11.2016, 08:08 Новость
Ирина Власова Подписаться 25.11.2016, 08:08 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 268 Комментариев 0 Поддержали 0
23.11.2016, 20:14 Новость
Панорама Подписаться 23.11.2016, 20:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 99 Комментариев 0 Поддержали 0
23.11.2016, 10:18 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.11.2016, 10:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 319 Комментариев 0 Поддержали 0
21.11.2016, 16:02 Новость
Панорама Подписаться 21.11.2016, 16:02 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 210 Комментариев 0 Поддержали 0
20.10.2016, 07:21 Новость
Панорама Подписаться 20.10.2016, 07:21 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 588 Комментариев 0 Поддержали 0
08.09.2016, 09:26 Новость
Ирина Власова Подписаться 08.09.2016, 09:26 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 396 Комментариев 0 Поддержали 0
07.09.2016, 08:30 Новость
Ирина Власова Подписаться 07.09.2016, 08:30 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 536 Комментариев 0 Поддержали 0
06.09.2016, 10:20 Новость
Ирина Власова Подписаться 06.09.2016, 10:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 280 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
21.12.2016, 17:24
admin Подписаться 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 63 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 163 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 17:45
admin Подписаться Вчера, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0 Поддержали 0
27.12.2016, 21:32
admin Подписаться 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
27.12.2016, 20:24
admin Подписаться 27.12.2016, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 12 Комментариев 0 Поддержали 0
22.12.2016, 13:04
admin Подписаться 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
22.12.2016, 12:17
admin Подписаться 22.12.2016, 12:17 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя ...Вчера, 21:03
Таким образом, потрошенко-яйценюковская СВОРА МАРОДЁРОВ такими же темпами как при ХУНТЕ Януковича продолжает с ними ВЫВОЗИТЬ миллиарды $ с Украины, ...25.12.2016, 23:49