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Хроника гнусных времен: суициды на Сумщине

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
Хроника гнусных времен: суициды на Сумщине

Пока большинство украинцев озадачено поиском подарков и продуктов для празднования нового года, некоторые решают, что им это ни к чему. Как и сама жизнь. 28 декабря на территории Сумской области зарегистрировано три суицида, в том числе два в Конотопском районе. Здесь дома повесилась 42-летняя женщина, при жизни злоупотребляющая спиртным. Не захотел больше жить и 79-летний мужчина, повесившийся в сарае. В Ахтырке в хозпостройке (не своей, но на той же улице) повесился 49-летний мужчина, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 28 декабря на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 293 человека (в прошлом году на эту же дату – 325).

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