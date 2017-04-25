Фонтаны у театра в Сумах пока останутся без реконструкции (фото)

На Театральной площади продолжается реконструкция, вопреки тому, что сумская местная прокуратура направила иск о признании недействительным результатом тендера. На прошлой неделе ремонтники укладывали плитку во дворах многоэтажкек и прокладывали сети.

«Думаю, что работы закончим ко Дню города. Фонтаны в этом году ремонтироваться не будут. Рассматривается инвестиционный проект. Склонен тому, чтобы привлечь инвестора и продать подземные помещения под фонтанами на конкурсе или аукционе. Есть 70% наработки по этому проекту», — сообщил первый заместитель мэра Владимир ВОЙТЕНКО.

Напомним, 3 мая начались работы на Театральной площади.